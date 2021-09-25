Festivalin beşinci gününde TEKNOFEST'e ünlü akını vardı.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı oyuncuları festival alanındaki TRT standını ziyaret etti.

Dizide de hayallerinin peşinden koşan karakterler, bu kapsamda TEKNOFEST'i değerlendirdi.

Meşhur uçak "66" da oradaydı

Oyuncu Semih Ertürk, "Bence çok değerli çünkü bizim dizide de geçen sezon aslında yaptığımız şey buydu. Geçen sezonun sonuna doğru bize videolar göndermeye başladılar. İki tane kardeşimiz kendi araçlarını yaptılar. Bunlar çok mutlu edici şeyler" dedi.

Oyuncu Cihat Süvarioğlu da "Birebir aynı şeyi yapıyoruz. Aslında burası da sonuçta daha StartUp'lara girişimcilere destek veren bir yer. O açıdan bizim de zaten yaptığımız aslında bozkırın küçük kasabasında yaptığımız şey aynı" açıklamasında bulundu.

Dizide sevilen karakterler "Amcaoğulları"nın yaptığı meşhur uçak "66" Teknofest alanında ziyaretçilerin karşısına çıktı. Ziyaretçiler, sergilenen uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berk Atan da "66'yı aslında çok görsel olarak nitelemememiz lazım. Çünkü o görselden öte bir şey 66. Uçmuyor aslında biz hayal uçuruyoruz. 66'da bir sürü insanın hayali var" şeklinde konuştu.

Pırıl, Aslan ve arkadaşları, Gönül Dağı’nın mucitleri amca oğulları ve muhteşem uçakları 66, Tozkoparan ekibi, TRT Market, dev ekran yarışmalarımız ve yayınlarımızla #TEKNOFEST’teyiz.

Ülkemizin #MilliTeknolojiHamlesi, çocuklarımızın yarınlarında parlayan bir yıldız olacak. pic.twitter.com/QxG5UCn8FM — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 25, 2021

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı da dizi oyuncularıyla bir araya geldi. Birlikte TEKNOFEST pozu verdiler.