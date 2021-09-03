Teleskoplarla gök cisimlerine baktılar, uzayı yakından görme fırsatı buldular. Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı.

Dev organizasyona ilk gününde katılımcıların ilgisi yoğundu.

Katılımcılar, Türkiye’nin en iyi gözlem noktalarından olan Zerzevan Kalesi’nde hem tarihi güzelliği keşfetti, hem uzayla ilgili yeni bilgiler edindi.

Özellikle çocuklar uzayı tanımanın heyecanını yaşadı.

TRT Haber mikrofonlarına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan etkinliğin önemini vurgulayarak "Biz çocuklarımızı bilime, teknolojiye ve uzaya yönlendirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Bu etkinliği öncelikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda milli uzay programımızı ilan ettik. Bu uzay programının hedefleri iddialı hedefler. Bu hedefleri de yerine getirmen yolu insan kaynağına yatırım yapmaktan geçiyor. İşte biz çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tip etkinliklerle bilime teknolojiye ve uzaya yönlendirmek istiyoruz"

4 Eylül’e kadar sürecek etkinlikte gökyüzü gözleminin yanı sıra katılımcılar için atölye çalışmaları ve seminerler de düzenleniyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Emre Veli