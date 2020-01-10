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Gökdoğan testleri başarıyla geçti10 Ocak 2020 Cuma 22:43 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 23:35
Türkiye'nin radar arayıcı başlıklı ilk milli görüş ötesi havadan havaya füzesi olan Gökdoğan'ın testleri başarıyla gerçekleştirildi.
İlk milli görüş ötesi havadan havaya füzenin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesinin çalışmaları başarıyla sürüyor.
Proje kapsamında, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Füze, havadan havaya hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
TÜBİTAK sosyal medya hesabından "TÜBİTAK SAGE bir ilke daha imza attı!" notuyla görüntüleri paylaştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tübitak sage test uçuşu gökdoğan füze