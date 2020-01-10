AKINCI TİHA ikinci kez gökyüzüyle buluştu10 Ocak 2020 Cuma 22:35 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 22:59
İlk test uçuşu eylül ayında yapılan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ikinci test uçuşu tamamlandı. TİHA, 5 bin fit irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.
AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ikinci testte de başarılı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, o özel anları sosyal medya hesabından "Semalarımızda Hür ve Özgür" notuyla paylaştı.
Eylül ayında ilk test uçuşu gerçekleştirilen AKINCI TİHA, 5 bin fit irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.
2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2020
40'ını biraz erken olsa da uçurduk
Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/RUIxlCUqp7
Kaynak: TRT Haber