AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ikinci testte de başarılı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, o özel anları sosyal medya hesabından "Semalarımızda Hür ve Özgür" notuyla paylaştı.

Eylül ayında ilk test uçuşu gerçekleştirilen AKINCI TİHA, 5 bin fit irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.

2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.



40'ını biraz erken olsa da uçurduk



Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/RUIxlCUqp7