Üretilecek 4 prototipinden 3'ü hazır. 4'üncünün de çok yakın zamanda testlerine başlanıyor.

GÖKBEY Ürün Başmühendisi Gökhan Tursun, yeni gelecek prototiple seri üretim aşamasına bir adım daha yaklaşılacağını ve önümüzdeki sene de ilk teslimatının yapılacak şekilde planlandığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Projede sona yaklaşıldı; 2022 ortalarında seri üretime geçiliyor

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde yaptı.

Sona yaklaşılan projede 2022 yılının ortalarında seri üretime geçilmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Seri üretimden önce uçuş testleri ve sertikasyonun bitmesi gerekiyor

Başmühendis Gökhan Tursun, "Tabi burada kritik nokta son aşama, helikopterin kendisini kanıtlayacak şekilde tüm uçuş testlerini bitirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde sertifikasyon kredisini de almamız gerekiyor" dedi.

Sertifikasyon süreci; hem yerde hem de havada süren testler ve bunlardan alınan raporlarla tamamlanacak.

TUSAŞ tarafından üretilen GÖKBEY, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebiliyor. Bu özellikleri ile alanının en iyileri arasında yer alıyor.