Yaşanabilir dünya için teknolojinin seferber edilmesi ana fikri ile başlatılan yarışmada yetenek kapısı üzerinden projelerini sisteme yükleyen 125 takım arasından finale kalan 6 takım, Türkiye'deki su kaynaklarının korunması ve en verimli şekilde yönetilebilmesi için ortaya koydukları projelerle yarıştı.

Birincilik ödülü olan 10 bin TL, Dut Dalı projesiyle Yakamoz takımına, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL Hibrit Su Teknolojileri projesiyle İnovatif Su Teknolojileri (İSTEK) takımına, üçüncülük ödülü 5 bin TL ise Damla projesiyle Hammurabi takımına verildi.

Finale kalan 6 takım ASELSAN gezisine hak kazanırken, dereceye giren ilk üç takım ASELSAN tarafından düzenlenecek yarım günlük sürdürülebilirlik eğitimine katılma fırsatına sahip oldu.

"Ülkemizi ve kaynaklarımızı gençlerle savunacağız"

ASELSAN Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerini ve dünyamızın sınırlı kaynaklarını gençlerle savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Görgün şöyle devam etti:

"Su konusu, iklim değişikliğinin en önemli alt başlıklarından birisi. İklim değişikliğinin, su kaynakları üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalar, su zengini olmayan ülkemizde kullanılabilen su miktarının dramatik biçimde düşeceğine işaret ediyor. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. Biz de ASELSAN olarak teknolojimizle nasıl ülkemizi savunuyorsak, iklimimizi, doğal kaynaklarımızı ve suyumuzu da milli bir bilinçle savunmaya devam edeceğiz."

Gençlerin ilham veren projeleri yarıştı

Birincilik ödülünü kazanın Dut Dalı projesi, görüntü işleme algoritması kullanılarak arazi üzerinde temiz su kaynakları araştırması yapmayı, orman yangını gibi afetleri ve kuraklık takibini sağlıyor.

İkincilik kazanan Hibrit Su Teknolojileri projesi de barajlardaki toplam su kayıplarının azaltılması ve dağıtım esnasındaki kayıpların önlenmesine yönelik çalışmayı içerdi.

Üçüncülük elde eden Damla projesi ise çiftçilerin gereğinden fazla su tükettiği durumların ve olası kayıpların engellenmesine yönelik teknolojileri sundu.