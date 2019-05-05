Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri için seçmeler başladı, öğrenciler yeteneklerini ortaya koydu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin girdiği uygulamalı sınavlara refakat etti.

Proje kapsamında 55 bin ortaokul ve lise öğrencisi 12 şehirde daha önce yazılı sınava girdi. İçlerinden başarı gösteren 5 bin 500'ü uygulama sınavındaydı.

Jüri üyeleri de geleceğin mucitlerini belirlemek için özen gösterdi.

Uygulama sınavında başarı gösterenler, teknoloji atölyelerinde eğitime hak kazanacak.

Eğitimler Temmuz ayında başlayacak.

Kaynak: TRT Haber