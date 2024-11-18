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Bilim Teknoloji
Science Alert 18.11.2024 08:35

Gece fazla, gündüz ise yetersiz ışık ölüm riskini artırabilir

Gece boyunca parlak ışığa maruz kalmak ve gündüz yeterince gün ışığı alamamak, erken ölüm riskinizi artırabilir. Flinders Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, doğal uyku düzenini ve sirkadiyen ritmi bozmanın ölümcül olabileceğini vurgulayan yeni bir çalışmaya imza attı.

Gece fazla, gündüz ise yetersiz ışık ölüm riskini artırabilir

Modern yaşam alışkanlıkları, doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olabilir.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve uyku bilimcisi Sean Cain, “Parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak, sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları ve artan ölüm riski dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açar” dedi. 

Sirkadiyen ritim, vücudumuzun doğal ışık ve karanlık döngüsüne uyum sağlayan biyolojik saati olarak bilinir. Bu ritmin bozulması, yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan kaynaklanan zararlı ışık maruziyetine bağlanabilir. 

Yüksek gece ışığı yüzde 34’e kadar ölüm riskini artırıyor 

Araştırmacılar, İngiltere’de bir sağlık veri tabanında 88 bin 905 kişinin bir hafta boyunca taktığı ışık sensörlerinden elde edilen verileri analiz etti ve bu bireyleri yaklaşık sekiz yıl boyunca takip etti. Bulgular şu şekilde: 

Gece yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 21 ila yüzde 34 arasında artırıyor. 

Gündüz yüksek ışığa maruz kalma, ölüm riskini yüzde 17 ila yüzde 34 oranında azaltıyor. 

Araştırma doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da, ışık döngülerinin sağlık ve ölüm oranlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varıyor. 

Işık düzeninizi koruyun 

Çalışmanın yazarlarından Daniel Windred, özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda, ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu vurguladı. 

Araştırmada, katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeni ile ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modellemeleriyle de desteklendi. Bu bulgular, vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediği ve erken ölüme yol açtığı görüşünü güçlendiriyor. 

Basit ama etkili bir çözüm 

İyi haber şu ki, bu sorunu çözmek oldukça kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak, hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir. 

Uyku bilimcisi Andrew Phillips, “Geceleri ışıklardan kaçınmak ve gün ışığı arayışında olmak, sağlığı ve uzun ömrü teşvik edebilir. Bu öneri kolay, erişilebilir ve ekonomik bir çözüm” dedi. 

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