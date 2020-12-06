Amerikan Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.

Bu görevde kullanılan kapsül öncekine göre yüzde 20 daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Kapsülün Pazartesi günü istasyona kilitlenmesi bekleniyor.

Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusu’ndaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.

