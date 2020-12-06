Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Falcon 9 roketi fırlatıldı
Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.
Amerikan Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.
Bu görevde kullanılan kapsül öncekine göre yüzde 20 daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Kapsülün Pazartesi günü istasyona kilitlenmesi bekleniyor.
Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusu’ndaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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