TÜBİTAK’ın 2020'de "Alan Bazlı Yetkinlik" analiziyle "Hava Araçları Tasarımı" alt alanında nicelik ve nitelik açısından birinci bölgede yer alan ETÜ, uzay bilimi çalışmalarında kalifiyeli uzman yetiştirecek.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye'nin havacılık ve uzay sektöründe hedeflediği milli projelere üniversite olarak destek vereceklerini söyledi.

Donanımlı akademik altyapısı ile ETÜ'nün açacağı yeni bölümde bu alanda önemli adımları atacağını bildiren Çakmak şunları kaydetti:

"YÖK'e yaptığımız müracaatın kabul edilmesi sonucunda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü açarak bu alanda nitelikli bilim insanı ve mühendisleri ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

Rektör Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli Uzay Programı' kapsamında 10 yıl içinde 'Milli Uydu', 'Ay Programı' ve 'Uzaya Erişim' gibi alt projeler ile Uzay Sanayi ve İnsan Kaynağı Ekosistemi’nin geliştirilmesinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.