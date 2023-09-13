Eskimeyen teknolojinin hobi hali: Radyo Amatörlüğü

Oğuzhan Kayhan 1997 yılında hazır bir radyo kitiyle başladı radyo amatörlüğüne... Asıl mesleği mühendislik olan Kayhan bu hobisi sayesinde birçok askeri ve sivil projede yer alıyor.

Kayhan bu hobinin nasıl başladığını ise şöyle anlatıyor...

“Çocukluğumdan itibaren aslında bu tür konularla ilgileniyordum, elektroniğe meraklıydım. Bu hazır kitlerden alıp onları kendim yapıp çalıştırmaya çalışıyordum. Daha sonra 1997 yılında bir izcilik kampında radyo amatörleri ile tanıştım. O zaman cep telefonu daha Türkiye’de çok yaygın da olmadığından haberleşme için de uygun ve eğlenceli bir yöntem olarak değerlendirdim ve başladım bu hobiye.”



Afet durumlarında kesintisiz iletişim



Oğuzhan Kayhan afet dönemlerinde radyo amatörlüğünün çok önemli olduğu görüşünde...

“İlk böyle bir büyük felaketi 1999 depreminde yaşadım açıkçası. 1999 depreminde depremden hemen sonra evdeki cihazımdan, bir kısa dalga telsizim vardı, oradan takip ettiğimde İzmit tarafında Körfez tarafında bir deprem olduğunu 5-10 dakika içerisinde zaten etraftaki radyo amatörlerinden teyit etmiştik. Bunun üzerine telsizimi alıp o zamanki İçişleri Bakanlığının Kızılay’daki binasına gittim. Kendimi tanıttım ve 48 saat kadar kendi ekipmanım, üç dört tane de yanında arkadaşımla beraber bölgenin bütün haberleşmesini orada bir toplantı odasında gerçekleştirdik. İlk ciddi tecrübem böyle oldu aslına bakarsanız, afet haberleşmesi tarafında.”

Meteorlar da bir sinyal taşıyıcı

Meteorlar aracılığı ile iletişim kurmak da mümkün...

“Biz bu askeriyeden gelen teknolojiyi radyo amatörleri olarak da kullanmaya başladık. Meteorların üzerinden normalde 40-50 kilometre gidecek sinyalleri yansıtarak birkaç bin kilometre mesafelerle haberleşebilmeyi hedefliyoruz. O gün de oraya kurduğumuz basit bir sistemle yaklaşık on kişiyle, yurt dışından, Macaristan, Romanya gibi ülkelerle görüşme sağladık.”

Radyo amatörlüğü kurallar çerçevesinde bir hobi

Kayhan radyo amatörü olmak için yapılması gerekenleri de şöyle özetliyor...

“Radyo amatörlerine de dünyada ayrılan epey sayıda frekans var. Kısa dalga tarafında, VHF (çok yüksek frekans) tarafında, mikrodalga tarafında frekansları kullanabilmek için kişilerin buna yetkin olması bekleniyor. Bu yüzden bazı sınavlarla bu hobiyi yapmaya hak kazanıyorsunuz.”

“Türkiye’de de şu anda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu sınavları düzenliyor. Sınavı kazandıktan sonra yapmanız gereken birkaç tane cihaz almak. Bir el telsiziyle başlanabilir belki daha sonra sabit cihazlar antenlerle kendinizi geliştirmeye başlamamız aslında.”