Erciyes Üniversitesi, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün desteklediği Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu'nun yürüttüğü proje kapsamında, 2 bakteri türü keşfedildi.

Projeye farklı üniversitelerden de destek verildi

Proje çalışmalarına, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ve Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Duman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Öğretim Üyesi Dr. Hilal Ay da katıldı.

Bu kapsamda, ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleriyle Kayseri ve Muğla sınırları dahilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni flavo bakteri türü tespit edildi.

Latince ismi "Flavobacterium kayseriense" oldu

Bakteri türleri, Latince'de "Türk" manasına gelen "Flavobacterium turcicum" ve Kayseri ilinin adı "Flavobacterium kayseriense" olarak isimlendirildi.

Çalışmalarda, henüz isimlendirilmemiş farklı bakteri türleri de bulunduğu belirtildi.

Yapılan ileri düzey moleküler analizlerle ayrıca balıklarda enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulunduğu açıklandı.

İnsanlarda enfeksiyon oranları yüzde 22

Yapılan diğer genomik analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22 olduğu tespit edildi.

Keşfedilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde 1 aydan kısa sürede kabul aldı.