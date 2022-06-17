Elon Musk, Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi.

Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda, Musk, uygulamanın daha fazla fayda sunması gerektiğini ve ilk dahili ellerinde açıklamaları duyan çalışanlara göre "insanların çok eğlendirilip bilgilendirildiğinden" emin olması gerektiğini açıkladı.

Musk, “Çin dışında WeChat eşdeğeri yok. Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.” dedi.

"Bence Twitter, insanları ciddi sorunlar hakkında bilgilendirme konusunda çok daha iyi olabilir"

Ayrıca TikTok'un algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı.

Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorulduğunda Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi.

Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Bir noktada, birisinin bir tweetin arkasındaki niyeti gösterebilmesi için bir “ironi” etiketi fikrini önerdi.

Tesla CEO'su, “bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini” söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı.