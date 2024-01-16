Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
İHA 16.01.2024 00:03

Elon Musk, şirketinin geliştirdiği insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı

Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı.

Elon Musk, şirketinin geliştirdiği insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı
[Fotograf: İHA]

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” dedi.

Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı. 

ETİKETLER
Elon Musk
Sıradaki Haber
NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın programını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
Tekirdağ’da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı
00:23
Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzesiyle vurduklarını duyurdu
00:17
Trafiği tehlikeye atan konvoydaki 8 motosiklete 101 bin 279 lira ceza
00:15
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde hırsızlık yapıyor
00:12
Nijerya'da askeri üsse saldırı düzenlendi
00:06
Kabine bugün toplanacak: Emekliler ve terörle mücadele gündemde
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Depremden 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşe Sudem yürümeye başladı
Depremden 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşe Sudem yürümeye başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ