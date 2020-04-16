CNN'nin haberine göre, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki Atacama Çölü'ndeki Çok Büyük Teleskobu ile 30 yıldır sürdürülen gözlemlerin zirve noktası kabul edilen olay, Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik yakınında meydana geldi.

Ayrıntıları "Astronomi ve Astrofizik" dergisinde yayımlanan çalışmada, Güneş'in 4 milyon katı büyüklükteki süper kütleli kara deliğin, 26 bin ışık yılı uzaklıkta, yüksek hızda dönen bir grup yıldızla çevrili olduğu ve bir yıldızın yörüngesinin "rozet" şeklinde olduğu belirtildi.

Yıldızın kara delik etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamasının 16 yıl sürdüğü vurgulandı.

"Kara delik olduğuna dair kanıtları da güçlendiriyor"

Almanya'daki Max Planck Enstitüsünden Reinhard Genzel liderliğindeki uluslararası ekibin bu ölçümlerinin, bilim insanı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngörüldüğü gibi kütle çekim etkisindeki deneylerde ışıktaki kızıla kayma etkisini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

Genzel, yaptığı açıklamada, "Bu gözlem, Sagittarius A*'nın (SgrA*) Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğünde bir kara delik olduğuna dair kanıtları da güçlendiriyor" dedi.

Ayrıca, Isaac Newton'un evrensel kütle çekim yasasında yörüngenin bir elips gibi görüneceğini öne sürdüğü ancak rozet şeklinin Einstein'ın görelilik teorisiyle tutarlı olduğu belirtildi.