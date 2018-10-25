Ege'nin geleneksel lezzeti şevketibostan için bilimsel çalışma başlatıldı

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerli tohum üretme çalışmaları kapsamında tescillenerek çiftçinin kullanımına sunulan şevketibostanın sağlık üzerindeki etkisi araştırılıyor.

Bu yöndeki bilimsel çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığı desteğinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yürütüyor.

İYTE Gıda Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güleç, düzenli hasat edilen şevketibostanın içerik analizlerini yaptıklarını söyledi.

Bu konuda İYTE Gıda Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ali Oğuz Büyükkileci'den destek aldıklarını belirten Güleç, daha sonra bu içerikteki moleküllerin sağlığa etkisinin incelendiğini anlattı.

Bir dönem taş düşürmek için kullanılmış

Ege'ye özgü olan bitkinin daha önce ilaç sanayisinde kullanıldığından bahseden Güleç, şöyle konuştu:

"Bu bitki için 1930'lu yıllarda ülkemizde ruhsat alınmış. O dönem taş düşürmek için kullanılmış. Daha sonra ürün yetersizliğinden dolayı unutulup gitmiş. Şimdi bu bitkinin kanseri önleyici, yara iyileştirici etkisini araştırıyoruz. Bunun dışında şevketibostanın kolon kanserinde önemli rol oynayan kolonik inflamasyon modellerine tekli ve ikili hücre sistemleri oluşturup etkisini de test ediyoruz."

Güleç, projede ilk etapta tek tip kanser üzerine çalışmayı planladıklarını ancak hastalığın Türkiye'de görülme sıklığı fazla olan diğer türlerini de araştırmaya dahil edeceklerini söyledi.

3 farklı kısımdan oluşuyor

Şevketibostanın toprak üstü, toprak altındaki iç ve dış kısımı olmak üzere 3 farklı kısımdan oluştuğunu anlatan Güleç, şunları belirtti:

"Bunları da 3 grup halinde analiz ediyoruz. İlk tespitlerimize göre 'Kolon kanser hücrelerinin büyümesine direkt bir etkisi var veya hemen öldürüyor.' diyebileceğimiz sonuçlar tam olarak yok ancak yaptığımız çalışmalarda kolon kanserinde hücre büyümesine bir etkisinin olduğunu gözlemledik. Tabi bu etkilerin moleküler düzeyde desteklenip, moleküler genetik mekanizmalarla ortaya konması gerekiyor. Çalışmalarımız da bu bağlamda devam ediyor."

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şube Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ünal Karık ise bölgede sebze olarak tüketilen şevketibostanın Türkiye'de üretilen ruhsatlı ilk bitkisel ilacın ham maddesi olduğundan bahsetti.

Kaynak: AA