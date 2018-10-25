Türk bilim insanları Avrupa'daki deneye prototip üretecek

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezinde (CERN) yürütülen Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) projesinde, çarpıştırıcının vakum odacığının prototipiyle ilgili çalışmaları Ege Üniversitesi (EÜ) ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) akademisyenler gerçekleştirecek.

Vakum odacığını hayata geçirmek için çalışma başlatan Türk bilim insanları, birbirlerine göre zıt yönlerde yaklaşık ışık hızında giden elektron pozitron demetlerinin çarpışacağı vakum odacığının prototipini yapacak.

EÜ'nün araştırma ekibini ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'de bir ilk olacak bu projenin EÜ'nün katkılarıyla yapılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

"Türk firmaları da kendi varlıklarını ortaya koyabilecek"

Araştırma grubunun çalışmalarına destek almak için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bir proje sunduğunu belirten Budak, "Yaklaşık olarak 4 milyon lira değerindeki bu projenin kabul olması durumunda, Türkiye somut anlamda CERN FCC projesine çok önemli katkı sağlayacak" dedi.

Araştırma grubunda yer alan EÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rena Çiftçi ise, prototipin yapımında en ileri vakum teknolojisi kullanılacağından bahsederek, şunları paylaştı:

"Eğer biz bu prototipte başarılı olursak, gelecekte CERN'de yapılacak 100 kilometre çevre uzunluğuna sahip FCC çarpıştırıcısının inşası sırasında ilan edilecek ihalelerde, Türk firmaları da kendi varlıklarını ortaya koyabilecek. Ayrıca bu ileri teknolojiyi öğrenirsek sadece Türkiye'de veya CERN'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun bir hızlandırıcı yapılacağı zaman Türk firmalarımız burada iş yapabilecek."

Kaynak: AA