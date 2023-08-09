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Bilim Teknoloji
AA 09.08.2023 20:12

e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.

e-Devlet kullanıcılarına 'sahte site' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

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Dijital Dönüşüm E-Devlet Siber Suçlar Dolandırıcılık
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