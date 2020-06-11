“World Wide Web”… Yani hemen hemen her gün bir ya da birkaç kez kullandığımız www, Türkçe ifadesiyle “Dünya çapında ağ”…

Sayıları 2 milyara yaklaşan internet siteleri 1991 yılından beri hayatımızda ve dünyaya açılmamızı sağlıyor.

Peki bu gerçekten de dünya çapında bir ağ mı?

Sayılar, adına ve görünürdeki her şeye rağmen www’nun dünya genelinde olmadığını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) son çalışmalarına göre, geçen yıl 100 dünya vatandaşından sadece 54'ü internet kullandı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

ITU, 2019 sonunda küresel nüfusun yüzde 53,6'sının veya 4,1 milyar kişinin İnternet kullandığını tahmin ediyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde internet erişimi, elektrik ve akan sudan farksız bir ihtiyaç haline geldi.

Daha az gelişmiş bölgelerde yaşayan, zorunlu ihtiyaçlarını bile güçlükle karşılayan insanlar ise haliyle internete erişimde sıkıntı yaşıyor. Aslında bu sadece internet erişim sıkıntısı da değil. Günümüzün tartışmasız en önemli bilgi kaynaklarından birinden bahsediyoruz.

Bu durum, internet etkisinin gelişmiş ülkelerde yüzde 86,6'dan gelişmekte olan ülkelerde yüzde 53,6'ya ve dünyanın en az gelişmiş ülkelerinde yüzde 20'nin altına kadar değiştiği gerçeğini yansıtıyor.