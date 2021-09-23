Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, geliştirdikleri 3 motoru etkinlikte sergilediklerini söyledi.

Şahin, bu motorlardan birinin düşük basınçla çalışabilen doğalgazlı bir motor olduğunu ifade etti. Ağırlıklı olarak jeneratörlerde kullanılacak bu motorun elektronik kontrollü bir motor olduğunu, kart tasarımının ve yazılımın tamamen kendilerinin Ar-Ge ekibine ait olduğunu belirten Şahin, "Oradaki tecrübeyi diğer iki motorumuzda kullandık. Baykuş ismini verdiğimiz diğer iki motor da İHA'larda kullanılabilen küçük, iki zamanlı, iki silindirli motorlar. Motorlardan biri 6 diğeri 12 beygir." diye konuştu.

Şahin, TEKNOFEST'te de görülebileceği gibi bazı firmaların DİHA üzerinde çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu dikey kalkıştan dolayı uçaklar bu kalkış anında çok enerji istiyor. Burada en önemli konu düşük ağırlıkla yüksek güç elde etmek. 12 beygir de genelde küçük İHA'lara yetiyor. Biz de onlara yönelik bir ürün yaptık. İnşallah daha büyük motorlar da gelecek. Her iki motor da 5 metre kanat açıklığındaki bir İHA'yı uçabiliyor ama kamera gibi yükler artıkça 12 beygirlik motor gerekiyor, daha küçüklerde 6 beygirlik kullanılıyor.

DİHA daha çok gözetleme amaçlı kullanılıyor. Bu motorun gücü ona yetiyor. Genel olarak motorun iki çeşidi var, biri elektronik kontrollü biri ise karbüratörlü. İhtiyaca göre kullanılıyor. Bir tanesinin kontrol ünitesi ile daha hassas kontrol mümkün oluyor ve elektronik olarak alternatörle başlatılıyor, diğeri elle pervaneden başlatılıyor."

Bayraktar DİHA ile test uçuşu yapıldı

Bayraktar DİHA'yı geliştiren Baykar’la görüştüklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bayraktar DİHA’da bir motorumuz ile test uçuşu yapıldı. İnşallah DİHA'larda hedefimiz bizim motorumuzu kullanmaları. Açıkçası bizi bu işe teşvik eden ve yönlendiren de Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar oldu. Bize duydukları güvenden ve yönlendirmelerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Firma ziyaretlerimizde 'siz bu işi neden yapmıyorsunuz' sorusuyla biz bu işe girdik, kendilerine şükranlarımızı iletiyorum. Hedefimiz öncelikle yerli pazar ancak uygun firmalara ihracat da yapacağız.

Türkiye'de İHA üreten bir firma iseniz yurt dışı ürünlere göre yüzde 30-35'lik fiyat avantajına sahip oluyorsunuz. Savunma sanayinde önemli olan fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak. Motorun yüzde 90'ı yerli. Yüzde 100'ünü yerli olarak yapmayı hedefliyoruz. En kritik en stratejik parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Seri üretim aşamasına gelindi, taleple birlikte hemen seri üretime geçebiliriz.

'Baykuş' isimli motorlarımız kadar diğer ürünümüze de çok değer veriyoruz. Şu an bir jeneratör firması ile görüşüyoruz, ürün çok başarılı oldu. Bunun yerli ikamesi yok, yurt dışında da tek silindirli bu güçte başka bir doğalgazlı motor görmedik. Çok önemli bir ürün, burada yaptığımız işten çok tecrübe edindik.