ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı ile SSB arasında Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ile ilgili, 512 milyon 399 bin 936 lira tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

“Deniz Kuvvetlerini günümüz muharebe şartlarına hazırlıyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de imzalanan sözleşme ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Demir, paylaşımında, “Türk Deniz Kuvvetleri'ni modernizasyonlarla günümüz muharebe şartlarına hazırlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ni modernizasyonlarla günümüz muharebe şartlarına hazırlıyoruz.



Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT İş Ortaklığı arasında imzalandı. pic.twitter.com/ofknaJvO0G — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 8 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber