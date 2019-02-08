Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta tamamlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayısta eğitimlerine başlayacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı için başvuru süresi 10 Şubat'ta dolacak.

Bilimsel ölçme-değerlendirme teknikleriyle seçilecek öğrenciler, eğitime dahil olabilmek için matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem çözme, eleştirel düşünebilme ve veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği yazılı sınava girecek. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler nisan ayında yapılacak uygulama sınavına dahil edilecek.

Seçme sınavı, 17 Mart'ta Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yapılacak. Sınavlara, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Projesi'nin fırsat eşitliğini sağlayıcı yönünün önemli olduğunu belirterek, sınav ve eğitim için öğrencilerden ücret alınmayacağını bildirdi.

Eğer (sınıf == (4 veya 5 veya 8 veya 9 veya lise_hazırlık))

{

Eğer (il == (01 veya 06 veya 07 veya 22 veya 25 veya 26 veya 30 veya 35 veya 42 veya 45 veya 48 veya 61))

{

İçin(i = Şimdi() =< 10 Şubat 2019 , i++)

{

Başvuru(i) = doğru;

}

}

}

Eğer (gün == 17 Mart 2019)

Sınav = doğru; pic.twitter.com/MPrgg0hC7Z — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) 7 Şubat 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan kodlama dili ile, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı ve başvuru süreçlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda seçme sınavına ilişkin bilgilerin de olduğu bir görsele de yer verildi.

Buna göre, başvuru yapacak sınıflar; Ortaokul seviyesi için 4. ve 5. sınıflar, lise seviyesi için ise 8., 9. ve lise hazırlık sınıfları olarak belirtildi.

Başvuru alınacak iller ise, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olarak duyuruldu.

Ayrıca, son başvuru tarihi 10 Şubat, sınav tarihi ise 17 Mart 2019 bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber