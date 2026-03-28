Deneyap Teknoloji Atölyeleri 'geleceğin teknoloji yıldızları'nı arıyor

Program çerçevesinde, Türkiye genelindeki 81 ilde faaliyet gösteren 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde öğrencilere 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verilecek. Başvurular 30 Mart 2026 tarihine kadar www.deneyap.org adresi üzerinden yapılabilecek.

2025–2026 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri programa başvurabilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

11 farklı alanda eğitim

Atölyelerde; Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Mobil Uygulama ve Yapay Zekâ alanlarında ücretsiz dersler sunulacak.

Öğrenci seçme süreci üç aşamalı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ’ne öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilk olarak çevrimiçi E-Sınav’a katılacak. E-Sınav’da başarılı olan öğrenciler, Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama aşamasına geçecek. Bu süreci tamamlayan adaylar ise Uygulama Sınavı’na davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı elde edecek.

Gençlerin teknoloji üretme heyecanı büyüyor

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 2017'de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın bir projesi olarak İstanbul'da başlatıldı. Proje, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamına alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.

İki yılda bir öğrenci alımı yapılan programa, 2024 yılında 156 bin öğrenci başvuru yaptı. Programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye’de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Türkiye sınırlarını aşarak 4 farklı ülkede daha uygulanan program; gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirerek teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.