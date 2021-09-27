ASELSAN’ın 2019 yılında hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST boyunca çocukları ağırladı. Burada bilimi keşfeden çocuklar, Tekno Macera karakterleri ASEL, Eda ve Mete ile tanıştı.

Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları; çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST sona erdi. Festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.

“Merak ve motivasyon kazandırdık”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “TEKNOFEST boyunca ASELSAN’ımıza gösterilen yoğun ilgi bizlere insanımızın bilime, milli teknolojilere, değişim ve gelişime ne kadar açık ve istekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Stant ve etkinlik alanlarımız on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinliklerimizle, ülkemize savunma sanayinde çağ atlatan milli ürünlerimizle çocukların ve gençlerin kalplerindeki ASELSAN için gurur ve güven duygularını perçinledik. TEKNOFEST’te bilimi, teknolojiyi ASELSAN’la deneyimleyen çocuklar, burada onlara kazandırdığımız merak, gurur ve motivasyonla parlak geleceğimiz olacak.” diye konuştu.

Genç girişimciler ağırlandı

Görgün, ASELSAN Girişimcilik Merkezinin bu yıl ilk defa TEKNOFEST’te yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

"İnavotif teknoloji girişimcilerinin dünyamızı değiştirdiği bir çağdayız. Yüksek teknoloji çalışan girişimci profiline ulaşarak ASELSAN ve ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamalıyız. ASELSAN'ın girişimcilerle olan iş birliğini, etkileşimini artırmak istiyoruz. Girişimcilerle çok yoğun, farklı modellerle çalışıyoruz. Bununla beraber özellikle çeşitli teknolojiler ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle ürünlerimize yeni açılım getirecek konularda Girişimcilik Merkezimizde görüşmeler yaptık."

Yerli ürünleri deneyimleme fırsatı

ASELSAN; insansız hava sistemlerinden sivil teknolojilere, silah sistemlerinden geleceğin tank konseptine kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST’te sergiledi. Ambargolara yanıt olarak milli imkânlarla geliştirilip üretilen ASELSAN’ın CATS Sistemi, yoğun ilgi gören BAYKAR standında ve BAYKAR’ın insansız hava araçlarının üzerinde sergilendi. TEKNOFEST ziyaretçileri, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Genel Maksat Helikopteri Kokpiti, Geleceğin Tank Konsepti, termal silah dürbünleri ve nişangâhlarını deneyimledi. ASELSAN’ın Türk savunma sanayi için ortaya koyduğu ürünleri deneyimleyen çocuklar festival boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışmalara ASELSAN desteği

TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmalara da imza atıldı. İnsansız Su Altı Yarışması bu yıl da ASELSAN öncülüğünde gerçekleştirildi. ASELSAN, düzenlediği yarışmayla denizlerimizin altını daha da kontrol edilebilir kılmada kritik rol oynayacak insansız su altı araçlarına yönelik farkındalık yarattı. İnsansız su altı teknolojilerinin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi hedeflenen yarışmanın kazanları ödüllendirildi. ASELSAN’ın TÜBİTAK ve Cezeri ile yürüttüğü Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması da festival süresince devam etti ve genç yetenekler keşfedilerek motive edildi. ASELSAN ayrıca festival boyunca devam eden diğer yarışmalara da teknik personel desteği verdi.