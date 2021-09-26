Özlem Arslan ve Yusuf Kılıç… İkisi de Türkiye’nin yapımı süren ilk Nükleer Santrali Akkuyu’da kritik görevler yürütüyor.

TEKNOFEST'e katılan Arslan ve Kılıç, kendi başarı hikayelerini gençlerle paylaştı.

"Rusya'da 6,5 yıl nükleer enerji eğitimi aldım"

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Akkuyu Nükleer A.Ş Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Özlem Arslan, "Ankara Üniversitesi'nde matematik okurken sınav ilanını gördüm. Akabinde Rusya'da 6,5 yıl nükleer enerji eğitimi aldım. Kendi dönemimde bölümü birincilikle bitirdim. Rusların ve diğer yabancı öğrencilerin arasında sıyrılarak üstün başarı diploması aldım" dedi.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden mezun olan Özlem Arslan, Akkuyu'da rasyasyon güvenliği uzmanı olarak görev yapıyor.

"Nükleer enerji projesinde olduğum için çok mutluyum"

Eğitim sürecinden de bahseden Arslan, şunları söyledi:

"Rusya'da okurken en büyük motivasyonumuz ülkemizin ilk nükleer enerji santralinde çalışmaktı. Türkiye'ye, kendi ülkemize faydalı olabilmekti. Nükleer teknolojiyi ülkemize getirebikmekti. Şu anda Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesinde olduğum için çok mutluyum."

Yusuf Kılıç da Özlem Arslan gibi Rusya’da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmaya başladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Hazırlık ve Onarım Birimi Uzmanı Yusuf Kılıç ise, "2012 yılında Akkuyu Nükleer Santral Projesi'ne katılmaya karar verdim. Bu projeye katılmamdaki en büyük etken ülkeme bu nükleer teknolojinin getirilmesinde katkıda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetişen ilk nükleer mühendisleri olarak tarihe geçmekti. Toplamda 6,5 yıl uzmanlık eğitimi aldık. Bu süre zarfında çok heyecanlı bir eğitim sürecimiz oldu" açıklamasını yaptı.

TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen Akkuyu'nun başarılı mühendisleri gençlere tavsiyelerde bulundu.