Uludağ Üniversitesi 25 takım ve 175 öğrenciyle TEKNOFEST’te yer aldı. Genç yeteneklerin tasarımları ödülleri topladı.

Tasarladıkları İHA, sabit kanat yarışlarında ikincilik ödülü getirirken, hidromobil ve elektromobil araç tasarımları da tanıtım yaygınlaştırma ödülü aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi birinci, Uludağ Üniversitesi ikinci oldu

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sami Kılavuz, “Burada İHA’dan tutun da elektromobil, hidromobil, sağlıkta yapay zeka ve biyoteknolojik gelişmelerle ilgili projelerimiz yer aldı. Hakikaten gençler umut vadediyor. Bu gençleri görünce Türkiye’nin 2053, 2071 vizyonuna tabi öncelikle 2023 vizyonuna çok umutla baktığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

2018’de Avrupa Şampiyonu olan Barbaros'a büyük ilgi

Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımının 2018’de Avrupa Şampiyonu olan aracı Barbaros da TEKNOFEST’te yer aldı. Hidrojenle çalışan araç ilgi odağı oldu.

UMAKİT takım kaptanı Oğuzhan Aydın, “Araç, 2018 yılında Avrupa birincisi oldu. Diğer aracımız da hibrit sistemle çalışıyor o aracımızda bu yıl yarışa katılarak teknik inovasyon ödülünü aldı. Bize verilen desteklerle bu araçları yapabiliyoruz. Eğer bize bu destekler verilmeseydi kendi imkanlarımızla daha düşük bütçeli araçlar yapabilecektik. TEKNOFEST’e bu sayede teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bursa'nın 52 finalisti var"

Bursa Teknik Üniversitesi ise TEKNOFEST’e 100 takımla katıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, tamamen yeni dizayn edilmiş bölümler, hocalar ve eğitim stratejisi olan bir üniversite olduklarını belirterek, 52 tane finalistleri olduğu bilgisini paylaştı.

7 öğrenciden oluşan Öztürk takımı 8 aylık çalışmaları sonucunda birinciliği elde etti.