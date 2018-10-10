Çin'de 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri bulundu

Çin Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang'ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi.

Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesine gönderildi.

80 milyon yıl öncesine ait

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, yumurta fosillerinin 80 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğundan bahsetti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.

Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde, 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kaynak: AA