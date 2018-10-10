Van’da dolu önleme makinesi üretildi

Van İş Geliştirme Merkezi'nde girişimci bir firma, dolu önleme makinası geliştirdi. Milli yazılım ve imkanlarla geliştirilen makine testleri başarı ile geçti. Füzeyi andıran cihazdan fırlatılan gaz dolu kapsüller, belirli bir alanda dolu oluşumunu engelliyor.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Yapılacak tüm üretimlerde ihracat odaklı, teknolojiyi kullanan, yenilikçi iş fikirlerine yer vereceğiz demiştik. Burada bir ilki de başardık. Türkiye'de olmayan, ilk kez Van'da üretilen dolu önleme makinesini Van İŞGEM'de üretmeye başladık. Bir girişimci, bize müracaat etmişti, kendisine yer ve imkan verdik. Bu üretimi başardılar. İlk üretimimizi ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. İkinci üretimimizi de Yozgat'taki Türkiye'nin en büyük meyve bahçesine göndereceğiz" diye konuştu.

“Dolu çiftçilere zarar verdi”

Mevsimlerin değiştiğini dile getiren Gedik, son dönemde etkili olan doluların çiftçi ve üreticilere zarar verdiğini söyledi. Cihazla bunun önüne geçeceklerini kaydeden Gedik, "Bu cihaz kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Sağlığa ve çevreye zararı yok. Bu ürün, ithal edilen bir üründür normalde; ama artık ithalatı yapılmıyor. Van'da üretimi yapılıyor ve yurt dışına ihracatı yapılıyor. Bu vesileyle çiftçilerimizin zarar görmesini engellemiş olacağız" dedi.

Makine başında olmadan dolu yağışı engelleniyor

Cihazın, Avrupa'dan getirilenlerden farkının, 'tam otomasyon sistemi' olduğunu belirten Gedik, "Makinenin başına gelmeden, cep telefonuyla direkt kumanda edip, talimat vererek, dolunun yağması engellenmiş olunuyor. Bu cihazın yukarı püskürttüğü, yaklaşık 12 kilometrelik mesafe gidiyor. Bu gaz, suyun kristalleşmesini engelleyerek, yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Bundan seralar, otoparklar da yararlanabilir. Kullanım alanı oldukça fazla, gittikçe de daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün" diye konuştu.

Dolu önleme makinesinin üretiminin yapıldığı firmanın sahibi Yadullah Nesurullahi ise cihazın kullanım alanının geniş olduğunu belirterek, yurt içinden ve dışından talebin fazla olacağını söyledi.

Kaynak: DHA