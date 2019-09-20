İnsansız hava aracı, uçan araba gibi yeni teknolojilerin boy gösterdiği TEKNOFEST İstanbul'da, tarım alanında çözümler üreten buluşlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çay posası, mangal külü ve yumurta kabuğu gibi organik atıklardan üretilen biyokompozit saksılar, bitkilerin gübre ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yüzde 100 toprakta çözünür olmasıyla çevreye de zarar vermiyor.

Amaç plastik saksı kullanımını en aza indirmek

Türk Patent ve Marka Kurumundan patenti alınan, toprakta tamamen çözünebilen "BIOPOTS" isimli saksı da TEKNOFEST'te sergileniyor.

"BIOPOTS"un mucidi olan ve organik maddelerle biyoçözünür Ar-Ge ürünleri geliştiren mühendis Özgür Demir, plastik saksıların kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla organik atıklardan saksı ürettiklerini söyledi.

Geri dönüşüme katkı sağlanıyor

Kompozit saksıyı, yumurta kabuğu, çay posası ve mangal külü gibi organik atıklardan ürettiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ürünün dayanıklılığını artırmak amacıyla malzemeleri az miktarda samanla karıştırıyoruz. Yapısında hiç toprak bulunmayan saksılarımız 2 yıl içinde tamamen toprakta çözünüyor ve toprağa hiç zarar vermiyor. Plastik saksıların toprakta çözünmesi ise yüzlerce yıl sürüyor."

Demir, saksılarda kullandıkları atıkları, çay evleri gibi yerlerden aldıklarını, böylece geri dönüşüme de katkıda bulunduklarını söyledi.

Saksıların ömrünün 2 yıl olduğunu aktaran Demir, "Bitkiyi, saksısıyla birlikte diktiğinizde 1,5-2 yıl gübreye ihtiyaç olmuyor. Çünkü içeriğindeki organik atıklar gübre niteliği taşıyor" dedi.

Kaynak: AA