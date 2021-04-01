Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Pazar Verileri" raporundan derlenen bilgiye göre, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 98,2 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 82 milyon 128 bin 104 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Aralık 2020 sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a düşerken 4,5G abone sayısı 75 milyon 860 bin 370'e yükseldi. Aralık 2020 sonu itibarıyla makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 6,4 milyona yaklaştı.

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 1 Nisan 2016 itibarıyla hizmete sunuldu.

Bu hizmetin başlamasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış gerçekleşti.

2016 yılının ilk üç ayında 224 bin 945 terabayt olan mobil internet kullanımı, geçen yılın sonu itibarıyla 8 kat artışla 1 milyon 824 bin 46 terabayta yükseldi. Söz konusu dönemde 56,76 milyar dakika olan ses trafiği ise geçen yılın sonunda 302,6 milyar dakikayı buldu.

"2015, 4,5G yetkilendirmeleriyle en fazla yatırımın yapıldığı yıl oldu"

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, Türkiye'nin mobil haberleşmede ulaştığı noktaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkenin 1991'de 1G teknolojisiyle araç telefonları aracılığıyla tanıştığını, interneti 1993'te, cep telefonu ile görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G'yi ise 1994'te kullanmaya başladığını belirten Ertuğrul, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçildiğini söyledi. Ertuğrul, Türkiye'nin, mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G hizmetiyle de 1 Nisan 2016'da tanıştığını hatırlattı.

4,5G hizmetinin kullanılmaya başlanmasıyla bilişim ve iletişim alanında yeni bir devre geçildiğini vurgulayan Ertuğrul, söz konusu hizmetin sunulmasının ardından operatörlerin yatırımlarında büyük artış gerçekleştiğini dile getirdi.

Ertuğrul, 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde 4,5G yetkilendirmelerinin yapıldığını, bunun da etkisiyle Turkcell, Avea (Türk Telekom) ve Vodafone tarafından yaklaşık 4,85 milyar avro mobil yatırımı gerçekleştirildiğini ve o yılın bu alana en fazla yatırıma imza atılan yıl olduğunu kaydetti.

"Vatandaşlar 4,5G'ye yoğun ilgi gösterdi"

Vatandaşların 4,5G teknolojisine yoğun ilgi gösterdiğini ve çabuk adapte olduğunu ifade eden Ertuğrul, "4,5G yetkilenmelerinin gerçekleştiği yıl, ülkemizin elektronik haberleşme sektörü ve dolayısıyla bilişim sektörüne iz bırakan bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknolojiye geçilmesiyle 4,5G'ye geçişin büyük bir hızla gerçekleştiğini dile getiren Ertuğrul, şu anda 82 milyon 128 bin 104 mobil abonenin yaklaşık yüzde 93'üne karşılık gelen 75 milyon 860 bin 370'inin 4,5G abonesi olduğunu bildirdi.

Ertuğrul, 4,5G'de hızın, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıkmasıyla 2 gigabayt büyüklüğündeki bir videonun 3G'de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G'de 54 saniyede indirilebildiğini söyledi.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabildiğini ve film izlenebildiğini belirten Ertuğrul, "Bu durum 4,5G'yi vatandaşlar açısından çok cazip hale getirdi. Ayrıca 4,5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin IP paketleri üzerinden verilebilmesine imkan tanıyan 'Voice over LTE (VoLTE/LTE şebekeleri üzerinden ses hizmeti)' teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya başlandı." dedi.