Sosyal medya sitesi Facebook, 2020 yılında piyasaya süreceği yeni bir kripto para birimi Libra ve dijital cüzdanı Calibra’yı duyurdu.

Libra’nın kullanıcıların sosyal ağda gerçekleşen çevrimiçi finansal işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor. Amacı ise Facebook gelirlerini artırmak.

Libra, çay ısmarlamaktan ulaşım araçlarını kullanmaya kadar her alanda kullanılması ve maliyetinin düşük olması ile dikkat çekiyor. Bu yeni para birimi Libra ile kullanıcılar kendi aralarında mesajlaşır gibi para transferi yapacak.

Facebook’un dijital cüzdanı Calibra’nın da, 2020 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Peki, Calibra nasıl kullanılacak?

Calibra ile ilgili merak edilenler

Facebook, Libra'nın dijital cüzdanı olan Calibra'yı kullanıcıların birbirine para gönderimi yapabilmesi için ürettiğini söylüyor.

Dünyada para transferi için yılda 25 milyar dolarlık bir ücret harcanıyor. Facebook bu sorunu Calibra ile çözeceğini iddia ediyor. Bu yeni dijital cüzdan Libra biriktirme, gönderme ve harcama fırsatı sunacak.

Calibra ile birlikte akıllı telefonu olan herkes Libra transferi yapabilecek. Yeni dijital cüzdan ilerleyen zamanlarda bir tuşla kira ödeme, kod taratarak kahve alma, nakit para taşımadan seyahat etme gibi seçenekler de sunmayı hedefliyor.

Şimdilik Calibra'nın hangi ülkelerde kullanılabileceği kesinleşmiş değil. Ancak Facebook akıllı telefona sahip tüm kişilerin uygulamayı indirebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Calibra’ya Messenger ve WhatsApp'la da erişilebilecek.

Calibra güvenli mi?

Dijital cüzdanla ilgili en merak edilen konu ise güvenlik... Facebook dijital cüzdanın güvenliğini, geliştirdiği güvenlik sistemleri ile sağlayacağını taahhüt ediyor.

Şirket Calibra kullanıcılarının hesap bilgilerinin ve finansal verilerinin Facebok'ta reklam hedeflemelerini geliştirmek için kullanılmayacağını belirtiyor.

Facebook yapmış olduğu açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağını vurguladı. Calibra herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağını söyledi.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Rahmi İncekara'ya Calibra ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Facebook finansal hizmetlere erişemeyen kişilere, Calibra adı verilen bir uygulama ile para biriktirebilme imkanı vermeyi planlıyor.

Araştırmalarında yetişkinlerin yaklaşık yarısının aktif bir banka hesabı olmadığını tespit eden Facebook, bu boşluğu kripto para Libra ve dijital cüzdan Calibra ile doldurmayı hedefliyor.

Böylelikle finansal sisteme entegre olamayan kullanıcılar, yeni sistemle akıllı telefon ve sosyal ağ vasıtasıyla tanışacak. Calibra uygulamasının amacı Libra gibi Facebook gelirlerini de arttırmak."

Kaynak: TRT Haber