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Bilim Teknoloji
AA 29.01.2024 15:59

BTK Akademi'de kullanıcı sayısı 2 milyona yaklaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2017'de kurum bünyesinde hizmet vermeye başlayan BTK Akademi'de kayıtlı 1 milyon 970 binin üzerinde kullanıcı bulunduğunu duyurdu.

BTK Akademi'de kullanıcı sayısı 2 milyona yaklaştı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Kampı", Kartepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda başladı.

Karagözoğlu, kampın açılışın töreninde yaptığı konuşmada, yapay zekanın bulut bilişimle geleceğin teknolojisinin temelini oluşturduğunu belirterek, bu teknolojilere adapte olmak ve üretimini sağlamak amacıyla sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Ülkeyi ve gençliği, geleceğin dijital dünyasına hazırlamak hedefiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli şekilde var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Karagözoğlu, gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine değindi.

Karagözoğlu, yerli ve milli üretimin değerini ve gücünü kavrayan, bilim ve teknolojiye önem veren bir gençliğin ülkeyi uluslararası rekabet ortamında daha da ileriye taşıyacağına dikkati çekerek, geleceğin temellerinin ancak eğitimle şekilleneceğinin farkında olduklarını dile getirdi.

BTK'nin gurur kaynağı BTK Akademi ile çok sayıda gence yapay zeka, kodlama, programlama, yazılım ve benzeri konularda hem merkez kampüslerinde yüz yüze hem de çevrim içi ücretsiz eğitimler sunarak gençlerin geleceği için dijital dünyalarını şekillendirdiklerini belirten Karagözoğlu, "2017'de BTK bünyesinde hizmet vermeye başlayan BTK Akademi'de halihazırda kayıtlı 1 milyon 970 binin üzerinde kullanıcı bulunuyor. Akademide 10 ana kategoride ve 246 konu başlığında 132 bin 512 dakika çevrim içi eğitim veriliyor." diye konuştu.

"Ülkemizi 'Dijital Türkiye' hedefine ulaştırmak için kararlıyız"

Dijital çağın gerektirdiği siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka ve blok zincir gibi yenilikçi teknolojiler konusunda yapacakları atılımlarla ülkeyi "Dijital Türkiye" hedefine ulaştırmak için kararlı olduklarının altını çizen Karagözoğlu, "Bu çalışmaların sonucunda ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe de ancak iyi eğitimli, donanımlı, yerli ve milli teknoloji konusunda hevesli ve bilinçli gençlerle yürüyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, 21. yüzyılın diplomaların değil becerilerin çağı olacağına işaret ederek, bu yüzden sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında değil, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, estetik, işbirliği, sorumluluk, medya okuryazarlığı, üretkenlik gibi 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda da gençlerin kendisini geliştirmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından seminer bölümünde yapay zekanın geçmişten bugüne gelişimini anlatıp, BTK'de bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karagözoğlu, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de iştirak etti.

Farklı illerden öğrencilerin katıldığı, 2 Şubat'ta sona erecek k

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