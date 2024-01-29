Gençlere yazılım sektörünün kapıları açılıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, başkent ve geçen yıl ki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 15-34 yaşındaki gençlere yönelik "İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek (GENÇİS) Programı"nı uygulamaya aldı.

Üniversitelerin sayısal bölümlerinden lisans mezunu olan ve başvuru tarihinden önceki son 2 yıl içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olarak herhangi bir yerde 6 aydan fazla istihdam edilmemiş gençler bu programa katılabiliyor.

Programa katılan gençler, algoritmalar, ön ve arka yüz geliştiriciliği, yazılım geliştirme metotları, versiyon kontrol sistemleri gibi yazılım alanında ihtiyaç duyulan konularda 6 ay eğitim alacak. Katılımcılar, teorik eğitimin ardından yazılım geliştiren bir firmada staj yapabilecek.

Eğitim süreçlerini tamamlayan 200 gencin, bölgenin ihtiyacına göre özellikle yazılım, savunma sanayisi, havacılık ve tıbbi cihazlar gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanıyor.

"Amaç gençleri nitelikli sektörlere yönlendirmek"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, programa şu ana kadar 100'den fazla başvuru yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doğrukök, şunları kaydetti;

Ajans sorumlu olduğu bölgenin ve depremden zarar gören yerlerin potansiyelini tespit ederek, yenilikçi ve etkili mekanizmalarla kalkınmayı destekliyor. Genç istihdamı, bölgenin kalkınmasında en önemli araçlar. Yaptığımız istihdam ihtiyaç analizi çalışmasıyla gördük ki istihdamda en çok talep edilen alan yazılım sektörü. Bu nedenle GENÇİS Programı'nı bölgemize kazandırdık.

"Bilgi ve teknolojiyi üretebilen gençlere ihtiyaç var"

Çok acı bir deprem süreci tecrübe ettik. Bu nedenle deprem bölgesindeki gençleri motive etmek ve istihdama kazandırmak için sadece Ankara değil, o bölgedeki gençleri de programımıza kabul ediyoruz. Tam bağımsız Türkiye için geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış, bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üretebilen gençlerimize ihtiyacımız var.

Programa başvurular "ankaraka.org.tr" internet adresinden devam ediyor.