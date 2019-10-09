Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen "Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı" kapsamında, 4 yılda eğitim alan 2 bin 290 üniversite mezunu gencin yaklaşık bin 946'sı istihdam edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Eğitimleri Yöneticisi Erkan Hoyman, İŞKUR Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı'nın, dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik bir mesleki eğitim projesi olduğunu anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Türkiye İş Kurumu ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında nitelikli bilişim uzmanları yetiştirildiğini belirten Hoyman, "Bu kurslarla, bilişim sektörünün aradığı iş gücü niteliklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan eğitimlerle her yıl binlerce kişi uluslararası sertifikalandırılmakta ve gelişen yüzlerce şirket için nitelikli iş gücü olanakları sağlanmakta. Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı kapsamında, dünyada da Türkiye'de de hızla büyüyen bilişim sektörünün nabzı tutulup nitelikli çalışmalarla katma değer oluşturuluyor" diye konuştu.

Hoyman, İŞKUR Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı'nın büyük başarıya ulaşması ve katılımcıların neredeyse tamamının bilişim sektöründe son derece iyi imkanlarla nitelikli pozisyonlara yerleşmeleri neticesinde, genişletilerek büyüme kararı alındığını bildirdi.

Hoyman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bahçeşehir Üniversitesi yaklaşık 8 yıldır İŞKUR ile birlikte mesleki eğitim kursları düzenliyor. Eğitim içerikleri de her yıl üniversite bünyesinde yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirilerek nitelikli hale getirildi. Bu kapsamda siber güvenlik, bulut bilişim, sistem ve ağ yönetimi, web ve mobil programlama, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve oyun programlama alanlarında eğitim veriliyor. 2015 yılında yürütülen proje kapsamında 350 öğrenciye eğitim verilmiş ve yüzde 85 oranında kursiyer istihdamı sağlanmıştır. 2016 yılında 500 öğrenci bu kapsamda eğitilmiş ve yüzde 88 oranında istihdam edilmiştir. Projemiz kapsamında 2017 yılında da 600 öğrenci eğitilerek yüzde 90 oranında istihdam sağlanırken, 2018 yılı projemiz kapsamında bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi olarak 840 öğrenciye eğitim veriliyor. Bu öğrencilerin 495'i mezun olmuş ve bu kursiyerlerimizin yüzde 70'i şu anda istihdam edilmiştir. 345 öğrencinin de eğitimi devam ediyor. Toplama bakıldığında Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme eğitimleri kapsamında yüzde 45'i kadın olmak üzere 2 binden fazla öğrenci mesleki eğitim almış ve yüzde 85 oranında istihdam sağlanmıştır. 2015 yılından itibaren 4 yılda eğitim alan 2 bin 290 üniversite mezunu gencin bin 946'sı istihdam edildi."

Ücretsiz kurslar gençlerin umudu

Kursiyerlerden Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan 29 yaşındaki Asiye Aydın Dursun, uzun zaman iş aradığını ve bulamadığını anlattı. İstihdam konusunda korkuları olduğuna dikkati çeken Dursun, şöyle konuştu:

"Sahada iş ararken çok sıkıntılar yaşadım. Makine Mühendisliği alanında kadın olmak gerçekten dezavantaj oluyordu. 6 aylık bir iş tecrübem oldu ama evli ve çocuğum olduğu için de zorluklar yaşamıştım. Bu zorluklara rağmen iş bulmakta kararlıydım ve İŞKUR'un sitelerini takip ederken, bilişim uzmanı yetiştiren bu kursu buldum. Bu kursa katılmamın iş bulma açısından bana kapılar açacağını düşündüm ve kursa başvurdum. Kursa katılmaya hak kazandım ve 3 aydır sistem ve ağ uzmanlığı eğitimini alıyorum. Bir şirketin network ağının nasıl olacağı konusunda gayet bilgiliyiz. Bir ağı sıfırdan yapmayı öğreniyoruz. Kursa katıldığımız için günde 50 liralık yol ve yemek desteği veriliyor. Genel sağlık sigortamız da yatıyor. Hiçbir şekilde ücret vermiyoruz. Gelecekte bilişim uzmanı olarak güzel bir firmada işe girmeyi hedefliyorum."

Dursun, kursu üniversite mezunu ve kendini yetiştirmek isteyen mühendis arkadaşlarına önerdiğini sözlerine ekledi.

Kursa katılanlardan Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan 26 yaşındaki Elif Arslan, mezun olduktan sonra kendi alanında yüksek lisansa başladığını ve iş aramaya da devam ettiğini, ancak iş bulamadığını söyledi. Arslan, Erasmus programıyla Almanya'ya giderek eğitimine orada devam ettiğini ve teknolojiyle daha iç içe olmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde kendi alanımda 8 ay gibi bir süre iş bulamadım. Teknolojiyle daha iç içe olabileceğim bilişim alanına yönelmek istedim. İŞKUR'u da iş arama sürecinde takip ediyordum ve sitede gördüğüm nitelikli bilgi teknolojileri uzman yetiştirme programına katılmak için başvuruda bulundum. Mülakata çağrıldıktan sonra kabul edildim. 3 aydır bu kursa geliyorum ve kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bunu da istihdamla desteklersem çok mutlu olacağım çünkü uzun süre işsiz kaldım. Bilişim alanında daha fazla kurumsal şirket var, bu şirketlerde çalışmak en büyük hedeflerim arasında bulunuyor."

Kaynak: AA