Ankara'da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı. Milli ve yerli robotik eğitim seti olan "CEBOT"u üretti.

11'inci sınıf öğrencileri önce CEBOTNANO'nun üretimini yaptı. Traktöre benzeyen robotun muadilleri, piyasada çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ancak lisenin öğrencileri ve öğretmenleri, bu tasarımı uygun fiyata mal edip açık kaynak olarak piyasaya sunuyor.

Üstelik bu robot temel, orta ve ileri düzey kodlama eğitiminde kullanılabiliyor. CEBOTNANO, ışığı algılayabiliyor. Çizgi üzerinde ilerleyebiliyor. En önemli özelliği ise çok sayıda sensör eklenebiliyor olması.

Döner sermayeye katkı sağlıyorlar

Öğrencilerin bir başka üretimi olan CEBOTMİNİ ise engelden kaçabiliyor. Işık izliyor, ışıktan uzaklaşıyor. El hareketleri ile de kontrol edilebiliyor.

Çok sayıda sensöre sahip olan CEBOTMİNİ, en kapsamlı robotik eğitim seti kategorisinde.

Öğrenciler, ürettikleri robotik eğitim setinden elde edilen gelirle okulun döner sermayesine katkı sağlıyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Hakan Güzel