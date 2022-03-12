Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayraktar Kızılelma geliyor
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşarak, "İnsansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda, geliyor." dedi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından MİUS ile ilgili paylaşım yaptı.
Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022
MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA
Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT
MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.
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