Yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan "1. Yapay Zeka Zirvesi" etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan Türkiye Yapay Zeka Stratejileri'ni desteklemek amacıyla düzenlenen zirvede "Kültür ve Sanatta Teknoloji Etkisi: NFT" konusu ele alındı.

Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü, gazeteci Aysun Öz'ün yönetimini üstlendiği panelin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür endüstrisinin içeriğinden ve öneminden bahsederek, bu sektörün ekonomiye doğrudan etki ettiğini söyledi.

Yavuz, kültür endüstrisinin birçok ülkede ekonominin itici gücünü oluşturmaya başladığına işaret ederek, "Kültür endüstrileri küresel ekonominin dünyada gayrisafi hasıla olarak yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Bizde de gayrisafi milli hasıla içerisinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 2,88 ve bu son 10 yıl içerisinde düzenli olarak bir artış elde ediyor." dedi.

Kültür endüstrilerinin Türkiye'deki diğer birçok sektöre göre daha fazla istihdam sağladığını belirten Yavuz, "Son 10 yılda istihdam oluşturan sektörlerimizde kültür başlığı altında yazılım, bilgisayar oyunları, veri tabanı, kitap, yazılı basın, reklamcılık, radyo ve televizyon yayıncılığı yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Yavuz, yapay zekanın da yakın gelecekte ekonominin tüm alanlarını, özellikle de kültür endüstrisini derinden etkileyeceğine dikkati çekerek, "Son dönemde biliyorsunuz dijital sergiler, dijital sanat etkinlikleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Neredeyse her sergide mutlaka bir dijital eser, enstalasyon görüyoruz. Sadece dijital eserlerden oluşan sergilerle de karşılaşmaya başladık. Bu gibi çalışmalara galeriler, festivaller eskisinden çok daha fazla ilgi gösteriyor. Burada çok büyük bir potansiyel var ve bu potansiyelin farkında olmamız lazım. Kendi sistemlerimize entegre olmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Dijital sanat alanında telif konusunun özel bir başlık olması gerektiğinin altını çizen Özgül Özkan Yavuz, şunları kaydetti:

"Teknoloji kullanımı çok hızla yaygınlaşıyor. Pandemi de bu durumu hızlandırdı. İnsanların özellikle çocukların, gençlerin internet tabanlı uygulamalara adaptasyonu birden inanılmaz bir seviyeye geldi. Biz de Bakanlık olarak pandemi döneminde daha önce kullanmadığımız teknolojik imkanları hızlı bir şekilde kullanmaya ve adapte olmaya başladık. 'sanalmuze.gov.tr'yi kurduk ve burada 20'ye yakın müzemiz dijital ortamda gezilebiliyor. Ayrıca 'Sanat Cepte' uygulaması ile sanat etkinlikleri yaptık. Bunlarla belki de 10 yılda alacağımız mesafeyi son 2 yılda almak durumunda kaldık. Bu durumu pozitif anlamda kullanmaya devam etmemiz gerekiyor."

Yavuz, NFT aracılığıyla genç sanatçıların üretiminin artacağını vurgulayarak, "Şu anda gençlerimizin dünya çapında eserler vermeye başladıklarını görüyoruz. Bu eserlerin büyük ilgi gördüğüne de şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bunlar hızla artacak. Bu gelişmelerin aslında bizim açımızdan şöyle bir boyutu da olacak, Türk sanatının, müziğinin, geleneksel sanatların ve bu alanlarda eser veren sanatçıların da dünyada daha çok tanınır olması, kendilerini daha kolay anlatabilmeleri açısından önemli fırsatlar barındırıyor." diye konuştu.

"Bir sanat eseri ile öncelikle NFT'yi ayırmamız gerekir"

Panelde konuşmacı olarak yer alan yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven de NFT'yi hukuksal olay olarak algıladığını ve noter gibi de tanımladığını söyledi.

Güven, NFT'nin sanattan öte sanatçıya bir katkısı olacağının altını çizerek, "Sanatsal üretimi arttıracağı da kesin. Sanatsevere etkisi olacağı da kesin. Çünkü sanatseverler, koleksiyonerler NFT ile birlikte kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bu anlamda fikri mülkiyetin olmadığı ülkelerde sanatçıların rahat bir nefes alacağını, kültürel endüstriye de büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

NFT'nin sanatta üretimi arttırabileceğini, fakat kaliteyi artırma konusunun ise tartışmalı olduğu yorumunu yapan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NFT bir sanat eserini fikri mülkiyet anlamında koruma altına alabilecek. Metaversede de aldığınız bir araziyi dahi koruma altına alabilir. Dolayısıyla bir sanat eseri ile öncelikle NFT'yi ayırmamız gerekir. Çünkü bazı insanlar NFT'yi bir sanat dalı olarak biliyor. NFT, sanat eserlerini de tescil edebilen benim gibi insanların noter diyebileceği bir şey. Ama teknoloji sanatçının kapasitesini bizim bugün aklımızın bile alamayacağı yerlere götürecektir."

Panelde sanatçı ve eğitmen Bager Akbay da yaptığı sunumla NFT ile sanat eseri üretiminin nasıl olduğunu anlattı.

Dijital sanatçı, besteci Mehmet Ünal ise konuşmasında NFT'yi müzikal perspektiften ele aldı.