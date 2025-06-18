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Bilim Teknoloji
AA 18.06.2025 15:47

Bakan Kacır: Baykar ve Leonardo arasındaki ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak

Bakan Kacır, Baykar ile İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Kacır: Baykar ve Leonardo arasındaki ortaklık, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki şirketin ortaklığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını, Avrupa'nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek. Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek. Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun."

ETİKETLER
Baykar Savunma Sanayii İtalya Yerli ve Milli Teknolojiler Mehmet Fatih Kacır
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