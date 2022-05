26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta gerçekleştirilen festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den aldı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da katıldığı TEKNOFEST, Azerbaycanlılar tarafından çok büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 260 bin Azerbaycan Manatı ödül verildi.

Türk jetlerinden Azerbaycan semalarında nefes kesen gösteri

Azerbaycan semalarında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterileri; Hürkuş, Atak helikopteri ve Bayraktar Akıncı ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gösteri uçuşları festivalde heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Festivalde ayrıca insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA da yerini aldı. Türkiye'den İçişleri, Millî Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açıldı. Ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi yaşadığı hava tüneli, lazer şovları ve konserler TEKNOFEST Azerbaycan’da eğlenceli görüntülere sahne oldu.

"Millî Teknoloji hamlesi, Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak"

TEKNOFEST kapanış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama kardeşliğimiz pekiştiği için de sevinçliyiz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST rüzgarını, aziz şehirlerimiz Bakü’de, Şuşa’da tekrar estireceğiz. İnşallah, yakın gelecekte teknoloji yarışmalarımızdan çıkan girişimlerimizin başarı hikayelerini anlatacağız. Sevgili kardeşlerim; Bakü'de gördüklerimden sonra eminim ki Millî Teknoloji hamlesi, Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak. İnanıyorum ki genç kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız ve azad olabilmesi, müreffeh bir yaşamın tesis edilebilmesi için yüksek teknoloji geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek."

"Hepinizi bu ağustosta yapacağımız TEKNOFEST Karadeniz’e davet ediyorum"

Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünden sonra TEKNOFEST seferberliği can Azerbaycan’ın tüm şehirlerine uzanarak hayatlarımıza müspet bir anlam katacak. Dün, can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü'nü kutladık. Bugün de Türk dünyasının en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi'nin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü’den, Türk dünyasının kadim şehri İstanbul’a selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Huzurlarınızda TEKNOFEST Azerbaycan’a emek veren Rəqəmsal İnkişaf ve Nəqliyyat Nazirliyina, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimize, gönüllülerimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. TEKNOFEST’e himaye eden İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kadim coğrafyamızın her bir köşesinden Bakü’ye gelerek, tek millet, iki devlet, tek festival şüarıyla yola çıktığımız TEKNOFESTte bizlerle birlikte olan siz değerli vatandaşlara minnettarlığımı sunuyorum. Hepinizi bu ağustosta yapacağımız TEKNOFEST Karadeniz’e davet ediyorum. Samsun’da buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Azerbaycan, sen çok yaşa, Türkiye, sen çok yaşa” dedi."

Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Takımlar:

Tarım Teknolojileri Yarışması

B Kategorisi Birincisi / BilizzardTS Takımı

C Kategorisi Birincisi / Deltask Takımı

Yeşil Teknolojiler Yarışması

A Kategorisi Birincisi / Greenlines Takımı

B Kategorisi Birincisi / Ateşgah Takımı

C Kategorisi Birincisi / Makertroniska Takımı

Sosyal Teknolojiler Yarışması

B Kategorisi Birincisi / FingerTalk Takımı

C Kategorisi Birincisi / DEC Takımı

Amatör Uydu Modelleme Yarışması

Birinci / İstiklal Takımı

Bakü Becerileri

A Kategorisi Birinci / DN4 Takımı

B Kategorisi Birinci / RED Takımı

Robotik Yarışması

A Kategorisi Birinci / Bakü Stark Takımı

B Kategorisi Birinci / Mechanics Takımı

Take Off Start Up Summit

Birinci / Recepta

Akıllı Karabağ Hackhaton

Birinci / Safe Karabakh

İnsansız Hava Araçları Yarışması

B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı

Planör Yarışması

B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı