İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'deki Twitter kullanımına dair dikkat çeken bir araştırma yaptı.



Araştırmada, Türkiye'de "trend" yani gündem olan tweetlerin hemen hemen yarısının sahte olduğu belirtildi.

Enstitüden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel gündemlerin yüzde 47'sinin, küresel gündemlerin yüzde 20'sinin sahte olduğunu tespit ettik." denildi.

Haziran 2015 ile Eylül 2019 dönemini kapsayan araştırmada, 2019 yılının eylül ayına kadar bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan 108 bin "bot", yani sahte hesabın ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.

Twitter’ın etiket üzerine kurulu "trend" sistemi, belirli bir zaman aralığında en çok paylaşılan konu veya popüler etiketleri alıp liste haline getiriyor ve kullanıcılara bu listeyi sunarak güncel konulardan haberdar olunmasını sağlıyor.



Ancak son araştırmalar, Twitter'daki güvenlik açığı nedeniyle birçok trend konunun,

sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu gözler önüne seriyor.