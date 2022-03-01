Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 23:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Apple'dan Rusya'ya yaptırım: Satışlar durdu
Apple'ın Rusya'daki resmi internet sitesinden yapılan bütün satışlar durduruldu.
Teknoloji şirketi Apple internet sitesine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu ve Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını söyledi.
Apple ayrıca RT News ve Sputnik News’in Rusya dışında artık indirilemeyeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, harita uygulamasında trafik bilgilerinin ve canlı olayların aktarımının engellendiği de ifade edildi.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.
Etiketler: Rusya
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