Baykar açıklamasına göre, 14 Haziran'da Çorlu'dan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI'nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 30 kilometre uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti.

Çorlu'dan kalkan Bayraktar #AKINCI TİHA, @SageTubitak'ın geliştirdiği KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) ile Sinop açıklarında gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. ????????



Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????????????????? pic.twitter.com/FLUfpcP8YN — BAYKAR (@BaykarTech) June 15, 2022

Geçen günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) nedir?

KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK83 ve 500 lb’lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir.

Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

KGK Yüksek irtifadan atıldığında azami 60 deniz mili, düşük irtifadan atıldığında ise azami 20 deniz mili menzillere ulaşabilmektedir.

3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.