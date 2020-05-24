Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı (TİHA) olan Bayraktar AKINCI'nın belgeseli çekildi.

AKINCI'nın üretim ve geliştirme aşamalarının yer aldığı belgesel, Türkiye'nin havacılık sanayinde ulaştığı seviyeyi de gözler önüne serdi.

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlananan AKINCI, milli SİHA-İHA Ar-Ge üretim merkezinde geliştirildi.

15 ayda tamamlanan AKINCI belgeseli bugün saat 21.00'de TRT Haber'de yayınlanacak. Belgeselle, Türkiye’de ilk kez yüksek teknolojiye sahip bir hava aracının geliştirilme süreci de izleyici ile buluşuyor.