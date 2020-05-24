Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
'AKINCI' belgeseli bugün TRT Haber'de
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI'nın belgeseli bu akşam 21.00'de TRT Haber'de izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı (TİHA) olan Bayraktar AKINCI'nın belgeseli çekildi.
AKINCI'nın üretim ve geliştirme aşamalarının yer aldığı belgesel, Türkiye'nin havacılık sanayinde ulaştığı seviyeyi de gözler önüne serdi.
Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlananan AKINCI, milli SİHA-İHA Ar-Ge üretim merkezinde geliştirildi.
15 ayda tamamlanan AKINCI belgeseli bugün saat 21.00'de TRT Haber'de yayınlanacak. Belgeselle, Türkiye’de ilk kez yüksek teknolojiye sahip bir hava aracının geliştirilme süreci de izleyici ile buluşuyor.
Sıradaki Haber
Denizaltılara milli bilgi dağıtım sistemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz