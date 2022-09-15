AirTaxi Dünya Kongresi kapsamında Bilişim Vadisi'ndeki helikopter pistinde düzenlenen AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izleyen Varank, gazetecilere, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin mobilite çalışmalarına en büyük katkıyı veren Türkiye'nin en büyük teknoparkı olduğunu söyledi.

Bu seneki AirTaxi Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya karar verdiklerini dile getiren Varank, kongrenin 13-14 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Varank, kongre kapsamında Bilişim Vadisi'nde Türkiye'deki girişimlerin ve firmaların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri ufak bir gösteri yaptıklarını anlatarak, "AirTaxi Dünya Kongresi; gittikçe yaygınlaşan uçan arabalar dediğimiz, yani kişisel hava araçlarının tartışıldığı, geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı bir kongre. Bu kongrede hem Türkiye'den profesyoneller hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem de dünyanın gideceği yönle ilgili neler yapılabilir- özellikle dünyada regülasyonlarla ilgili bu sektördeki regülasyonlarla ilgili eksiklikler var- bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları tartıştılar" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a uçuş

Bilişim Vadisi'ne misafirleri davet ettiklerini aktaran Varank, burada en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından bir gösteri yapıldığını dile getirdi.

Varank, "Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğimizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da AirTaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda, biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz.

AirCar firmamızın aracını biraz önce inceledik. Kendileri 23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı bir uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla regülasyon buna müsait midir, güvenlik anlamında bu yapılabilir mi? Bunu çalışacağız. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den bir AirTaxi, uçan araba 23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a uçmuş olacak. İnşallah başarırlar. İnşallah biz izinleri çıkarabiliriz."

[Fotoğraf: DHA]

"Baykar, Cezeri'yi insanlı uçuşa hazırlıyor"

Burada görülen kabiliyetlerin, Türkiye'yi ileriye taşıyacak kabiliyetler olduğuna işaret eden Varank, "Her zaman şunu vurguluyoruz; evet, günlük işlerle uğraşmanız gerekiyor. Türkiye'de gündelik işler mutlaka yapmanız gerekiyor ama biz Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek ileride Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz. Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Varank, Türkiye'de daha önce üretilmemiş birçok ürünün artık üretilmeye başladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünlerin, dünyada referans kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Bu ivmeyi devam ettireceklerini vurgulayan Varank, "Bu manada AirTaxi Dünya Kongresi'ni de bu sene ülkemizde yapmaktan çok memnunuz. Özellikle uçan araçlar, AirTaxi alanında da Türkiye'deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Arkamızda Cezeri duruyor, Baykar'ın bir aracı, onlar harıl harıl bunu insanlı uçuşa hazırlıyorlar. AirCar'ı burada gördük, arkamızda 150 kilogram kargo taşıyabilecek devasa bir dron var. Bunların hepsi bizim şirketlerimizin tasarladığı, geliştirdiği ürünler. İnşallah bu alanda bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Misafirler etkinlikten memnun"

Varank, dünyanın her tarafından katılımcıların bulunduğunu belirterek, geçen sene Londra'da yapılan kongreyi bu sene Türkiye'ye aldıklarını söyledi.

Etkinliği renklendirmek için dron şovları, AirTaxi'nin uçuşunu bunun içine kattıklarını ifade eden Varank, bu araçları burada sergilediklerini ve misafirlerin bundan memnun olduğunu kaydetti.

Varank, yabancı misafirlere "Türkiye'nin en büyük teknoparkı" Bilişim Vadisi'ni gezdireceklerini dile getirerek, onları buradaki kabiliyetlerle girişimcilerle tanıştıracaklarını anlattı.

Türkiye'nin otomobilinin burada olduğunu aktaran Varank, "29 Ekim'de inşallah fabrikasının açılışını yapacağız. Togg'u kendilerine tanıtacağız. Misafirlerimiz etkinlikten memnun" dedi.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yurt içinden ve dışından havacılık sektörünün temsilcileri ve ilgililerin de yer aldığı etkinlik kapsamında katılımcılar, Dasal, Zyrone ve AirCar'ın demo uçuş yapan araçlarını izledi.

Etkinlik süresince AirCar firmasının aracı ile Dasal'ın "Kargo 150" ve Baykar'ın "Cezeri" modelleri sergilendi.