Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunulacak
Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez İstanbul Havalimanı'nda hizmete sunulacak.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
Etiketler: İstanbul İstanbul Havalimanı
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