5G Teknolojisi... Yüksek erişilebilirlik, yüksek bant genişliği, kesintisiz bağlantı ve nesnelerin interneti kabiliyeti ile önem taşıyor.

Uzaktan erişimle makine kullanma, sanal gerçeklikle HD görüntü ve sensör sistemi ile doğal afetlere yönelik tedbirleri de artıyor.

5G teknolojisinin getirileri hakkında bilgi veren Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Deniz Erzincan, "Dünyada 5G 70 ülkede 169 operatör tarafından canlı hizmete verilmiş durumda. Mart sonu itibarıyla 300 milyon abone var. Sene sonuna kadar bunun 700 milyona çıkması bekleniyor" dedi.

Yeni nesil iletişim teknolojisi olan 5G hızıyla da ön planda... Türkiye'nin birçok noktasında 5G'ye geçiş için fiberleşme yatırımları devam ediyor.

"Türkiye 2023'te 5G teknolojisini kullanabilecek"

Türkiye'nin 5G yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Erzincan, şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı plana göre 2022'nin sonu itibarıyla 5G konusunda bir ihale yapılacak ve 2023 yılında da Türkiye'nin ilk 5G servisleri operatörler tarafından verilmeye başlanacak."

4,5G'den sonra kablosuz olarak kullanılacak olan 5G teknolojisi birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

"170 kişi aynı anda video izleyebilecek"

"Bugün kullanmış olduğumuz 4,5G teknolojisi ile 8 çocuk aynı anda youtube videoları seyrediyor olabilir. 5G'ye geçmiş olduğumuz takdirde 170 kişi aynı anda HD kalite youtube videosu seyredebilir hale geliyor olacak."



5G teknolojisinin dünyada 2030 yılına kadar 13 virgül 1 trilyon dolarlık bir katma değer yaratması öngörülüyor.