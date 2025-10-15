Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 15.10.2025 15:04

5G ihalesi yarın BTK'da gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek." ifadesini kullandı.

5G ihalesi yarın BTK'da gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

İhale için işletmecilerin tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunabileceğine işaret eden Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.

Firmalar, en fazla frekans bandını almak için yarışacak

Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:

"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

"Yeni dönemle mobil internet hızı artacak"

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."

