Alışverişten bankacılığa, fatura ödemesinden sohbete neredeyse hayatımızın her aşamasında interneti kullanıyoruz.

Hayatın dijitalleşmesiyle birlikte dünyadaki internet kullanıcılarının sayısı da 4 milyar 538 milyona ulaştı.

WeAreSocial ve Hootsuite 'Digital 2020' raporuna göre, sanal dünyada geçirdiğimiz süre her geçen gün artıyor.

Rapora göre dünya ortalaması 6 saat 43 dakika. İnternette en çok vakit geçiren ülke, 9 saat 45 dakika ile Filipinler.

Peki biz internette ne kadar zaman geçiriyoruz?

Türkiye'de 16-64 yaş, 62 virgül 7 milyon internet kullanıcısı var. Rapora göre, Türk halkı, gününün neredeyse 3'te birini internette geçiriyor.

Toplam kullanım süresi ise 7 saat 29 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde.

İnternette geçirilen süre bakımından, Türkiye 42 ülke arasında 12'inci sırada yer alıyor. 13 yaş üstü internet kullananların sayısı ise 66 nokta 4 milyon ile nüfusun yüzde 79'u. Mobil internet kullanıcılarının sayısı da 58 milyonun üzerinde.

Türkiye’nin sosyal medya karnesi de ortaya çıkıyor. 16-64 yaş ortalama günde 2 saat 55 dakika sosyal medya kullanıyor. Dünya ortalamasından 21 dakika daha fazla.

Türkiye'de iş amacıyla sosyal medya kullananların oranı yüzde 44. 13 yaş üzeri sosyal medya kullanıcı oranı ise yüzde 81 ile dünya ortalamasının üzerinde.

En çok 25-34 yaş arası kadınlar kullanıyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Edabali Koçdemir



