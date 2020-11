Amerikan SpaceX şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için uzaya uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, özel bir şirketin uzaya gerçekleştirdiği ilk tam teşekküllü uçuş olarak kayıtlara geçti.

Resilience rises.



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt