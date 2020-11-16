4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları taşıyan kapsül Kennedy Uzay Merkezi'nden ateşlendi. 4 astronotun uzay istasyonunda 6 ay kalması planlanıyor.
Amerikan SpaceX şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için uzaya uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, özel bir şirketin uzaya gerçekleştirdiği ilk tam teşekküllü uçuş olarak kayıtlara geçti.
Resilience rises.— NASA (@NASA) November 16, 2020
The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt
Kalkış, NASA'nın ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapıldı. Falcon 9 roketiyle yapılan uçuşta yer alan 4 astronot, 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak. Astronotlardan 3'ü Amerikalı 1'i Japon.
Amerikalı astronot Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun dönem görev alan ilk siyahi olacak.
Astronotların, 27 saatlik yolculuğun ardından istasyona ulaşması bekleniyor.
Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan uçuş, hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
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