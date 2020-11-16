Amerikan SpaceX şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için uzaya uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, özel bir şirketin uzaya gerçekleştirdiği ilk tam teşekküllü uçuş olarak kayıtlara geçti.

Resilience rises.



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt — NASA (@NASA) November 16, 2020

Kalkış, NASA'nın ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapıldı. Falcon 9 roketiyle yapılan uçuşta yer alan 4 astronot, 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak. Astronotlardan 3'ü Amerikalı 1'i Japon.

[Fotoğraf: Reuters]

Amerikalı astronot Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun dönem görev alan ilk siyahi olacak.

Astronotların, 27 saatlik yolculuğun ardından istasyona ulaşması bekleniyor.

Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan uçuş, hava şartları nedeniyle ertelenmişti.