2024 yılı BİLSEM mülakatları başlıyor

2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi belli oldu.

Buna göre, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 31 Temmuz'da ilan edilecek. Ardından 5-9 Ağustos tarihlerinde itiraz başvuruları alınacak. 12-16 Ağustos tarihinde yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından 5-29 Ağustos tarihlerinde öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

"BİLSEM mülakatları sonuçları nasıl belirleniyor, BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrencileri neler bekliyor" gibi konularda detaylı bilgileri Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan destek grubu öğrenci eğitimi, bilişim, müzik, fizik, matematik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, fizik, biyoloji gibi önemli branş öğretmenleri, TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi'ne detaylı açıklamalarda bulundu.

BİLSEM nedir ve kuruluş amacı nedir?

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hanımzer Aslan, 'BİLSEM nedir', amaçları, Bilsem sınavları ve mülakatlarıyla ilgili TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ne önemli bilgiler verdi.

BİLSEM’in amacının özel yetenekli öğrencilere özel eğitim ortamları sunarak öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek olduğunu belirten Aslan, bu tür bilim ve sanat merkezlerinde ülkemizin milli serveti olan özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Arslan, BİLSEM'de bilişim, müzik, fizik, matematik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, fizik, biyoloji gibi önemli branşlarda eğitimlerin verildiğini belirtti.

Küçük gruplar halinde her alanda eğitim

BİLSEM Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapan öğretmenler özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler verdi.

BİLSEM öğretmeni Dr. Başak Göfner, BİLSEM’de çocukların her anlamda desteklendiği küçük gruplarla çalışma imkânı olduğunu belirtti.

Göfner, çocukların öğrenirken üreten bir konumda ilerlediklerini söyledi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hacı Nurşat Çetinkaya 7 ve 8. sınıftan sonra veri madenciliği, yapay zekâ gibi konular işlediklerini ifade etti.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Çiğdem Önder, derslerde BİLSEM öğrencileriyle bol bol teknoloji ve sanatın buluştuğu aktivite yaptıklarını belirtti. Özel yetenekli öğrencilerin özel müfredatlarla beslendiği BİLSEM’de ayrıca görsel sanat, müzik, felsefe, fizik, biyoloji, fen bilimleri, biyoloji, matematik gibi branşlarda deneyime bağlı, teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Ebeveynlere rehberlik ve danışmanlık desteği

BİLSEM’de ayrıca özel yetenekli öğrencilerin ailelerine rehberlik ve danışmanlık desteği de veriliyor.

Ailelerin yaşadığı problemler noktasında destek ve bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için rehberlik çalışmalarının verildiğini belirten Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Ömer Gümüşoğlu, özel yetenekli öğrencilerin gelişim ve yeteneklerinin keşfi için ailelere önemli görevler düştüğünü ve bu noktada onların desteklendiğini ifade etti.

2024 BİLSEM mülakat ve kayıt takvimi

18 Nisan’da açıklanan BİLSEM sınav sonuçları neticesinde mülakata hak kazanan öğrencilerin kayıt takvimi;

26 Mayıs – 26 Temmuz 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.